Europese gasprijs gedaald door berichten Russische terugtrekking

dinsdag 15 februari 2022 , 13:27

AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - De Europese gasprijs ging dinsdag omlaag, vooral door berichten dat sommige Russische troepen bij de grens met Oekraïne na oefeningen zijn teruggekeerd naar hun legerbases. Ook voorspellingen voor mild winterweer op het Europese vasteland helpen de energieprijzen te drukken.

De prijs van een megawattuur gas op de Nederlandse termijnmarkt, die leidinggevend is voor de Europese gasprijzen, ging rond het middaguur met wel bijna 10 procent omlaag tot 73 euro. In december piekte die prijs nog op bijna 188 euro door grote zorgen over tekorten aan gas. Russische gasleveringen via een pijplijn door Oekraïne naar Slowakije nemen weer toe. De gasleveringen via een pijpleiding door Polen liggen nog wel stil.

Verder helpt sterkere wind in Europa bij de productie van meer stroom door windmolens, wat de elektriciteitsprijzen drukt. Zo wordt voor Duitsland op woensdag een zeer hoge productie door windmolens voorspeld.

De olieprijzen gingen ook flink omlaag, door de hoop op een diplomatieke oplossing voor het conflict rond Oekraïne. Op maandag steeg de prijs van Amerikaanse olie nog voor het eerst sinds 2014 tot boven de 95 dollar per vat, door zorgen over een escalatie van het conflict en de vrees voor een Russische invasie. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz is momenteel in Moskou om te praten met president Vladimir Poetin.

De Europese Centrale Bank (ECB) schreef in een onderzoek dat de economische activiteit van de eurozone een schok kan krijgen als de gasprijzen erg hard zouden stijgen en er zelfs gerantsoeneerd zou moeten worden. Vooral landen als Oostenrijk en Slowakije zouden hiervoor gevoelig zijn, net als de staalsector, aldus de ECB.

