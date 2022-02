Mogelijk EU-top over Oekraïne na bezoek Scholz aan Kiev en Moskou

maandag 14 februari 2022 , 15:30

Bron: Smooth_O

BRUSSEL (ANP) - De voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, overweegt de regeringsleiders en staatshoofden van de EU op korte termijn bij elkaar te roepen voor topoverleg over Oekraïne, zeggen ingewijden in Brussel. Hij neemt daarover volgens een hoge EU-functionaris een besluit na een analyse van het bezoek van de Duitse bondskanselier Olaf Scholz aan Kiev, maandag, en Moskou, dinsdag.

Bij een Russische invasie, die volgens de Amerikanen al vanaf woensdag zou kunnen plaatsvinden, zal direct een extra top worden belegd, maar er kunnen andere signalen zijn die een spoedbijeenkomst nodig maken, zoals een massale cyberaanval om Oekraïne te destabiliseren, aldus betrokkenen.

De 27 leiders, inclusief premier Mark Rutte, zijn donderdag en vrijdag al in Brussel voor een bijzondere top met Afrikaanse leiders. Als ze er dan toch al zijn, zouden ze ervoor of erna over Oekraïne kunnen vergaderen, stellen EU-bronnen. Een van de zaken die op het hoogste niveau moet worden besloten is het aangekondigde maar niet openbaar gemaakt pakket zware sancties waarmee de EU Rusland dreigt bij een invasie. Hierover moeten zij het unaniem eens worden. De lidstaten zitten nog niet op een lijn.

Zo huivert een aantal lidstaten waaronder Hongarije om strafmaatregelen tegen Rusland te treffen die de energieleveranties aan de EU zullen treffen, door bijvoorbeeld geen gas te laten aanvoeren door de Russische gaspijplijn Nordstream 2 via de Baltische Zee. Daarnaast willen sommige landen Rusland straffen voor elke vorm van aanvallen op Oekraïne, niet alleen een invasie, terwijl andere vrezen dat de situatie daardoor juist verder zal escaleren. De EU-functionaris zegt dat Moskou's "obsessieve verwikkelingen met Oekraïne" tot doel hebben de democratische keuzes van het volk te ondermijnen en het land te destabiliseren.

Michel vergaderde maandagochtend met een aantal lidstaten om de volgens Rutte "zorgwekkende" situatie in Oekraïne te bespreken. "Oplossing moet gevonden worden via de-escalatie en diplomatieke weg. De EU en NAVO staan gezamenlijk klaar met harde sancties als Rusland overgaat op verdere agressie", twitterde Rutte daarna.

Terug naar boven