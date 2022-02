Lidstaten akkoord met 1,2 miljard EU-steun voor Oekraïne

vrijdag 11 februari 2022 , 18:48

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De 27 lidstaten van de Europese Unie stemmen in met een "acute steunmaatregel" van 1,2 miljard euro voor Oekraïne. Door de dreiging van een Russische inval is veel kapitaal het land uitgestroomd en door Oekraïne's onzekere economische en financiële stabiliteit wordt het steeds moeilijker en duurder voor Oekraïne om geld te lenen op de internationale kapitaalmarkten. Het land dreigt daardoor in geldnood te raken.

Het gaat om een gunstige noodlening die in twee keer zal worden uitgekeerd. De Europese Commissie diende het voorstel voor macro-financiële bijstand begin deze maand in. "De EU staat achter Oekraïne, ook economisch", zei de Franse minister Bruno Le Maire (Economie). "Ik ben blij dat we het zo snel over het commissievoorstel eens zijn geworden, zodat de financiële hulp zonder vertraging Oekraïne kan bereiken."

De EU heeft tussen 2014 en 2021 vijf keer macro-financiële bijstand aan Oekraïne verleend voor een totaalbedrag van 5 miljard euro.

