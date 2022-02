Rusland: reactie NAVO en EU op veiligheidsvragen respectloos

vrijdag 11 februari 2022 , 15:22

Bron: Julmin/Surendil

MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland is niet te spreken over de reactie die de NAVO en de Europese Unie hebben gegeven op de veiligheidsvragen van het land. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de reactie respectloos en inhoudsloos. Rusland wil veiligheidsgaranties van Westerse landen in het conflict met Oekraïne.

De Russische buitenlandminister Sergej Lavrov had alle NAVO- en EU-leden vragen gesteld over de veiligheid voor Rusland en verwachtte individuele antwoorden. Hij kreeg echter antwoord van het hoofd van de NAVO Jens Stoltenberg en de EU-buitenlandchef Josep Borrell. "Dit kan als niets anders worden gezien dan diplomatieke onbeleefdheid en respectloosheid", aldus Lavrov.

Lavrov heeft lidstaten gevraagd hoe zij het begrip "onverdeelbare veiligheid" opvatten. Volgens Rusland houdt dat in dat de veiligheid van een land onlosmakelijk verbonden is met die van een ander land en dat een verdere uitbreiding van de NAVO met voormalige Sovjetrepublieken automatisch Rusland bedreigt.

De EU zei dat het met een gezamenlijk antwoord saamhorigheid wilde tonen. De brief van Lavrov was volgens Borrell een poging om verdeeldheid te zaaien onder lidstaten, die onderling verschillende meningen hebben over Rusland.

Het Westen vreest een Russische invasie in Oekraïne. Poetin zegt dat er juist oorlog dreigt als Oekraïne zich aansluit bij de NAVO.

