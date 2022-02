Nederlanders geadviseerd zo snel mogelijk Oekraïne te verlaten

vrijdag 11 februari 2022 , 14:54

Bron: The Council of the European Union

MEDIAWATCH (BNR) - Nederlanders in Oekraïne moeten het land zo snel mogelijk verlaten. Dat is het zeer dringende advies dat is afgegeven door de Nederlandse ambassadeur in Kiev, Jennes de Mol, aan de Nederlandse gemeenschap in Oekraïne, zo meldt BNR. De Nederlanders kregen volgens Europa-correspondent Geert Jan Hahn het advies vrijdagmiddag tijdens een digitale bijeenkomst die een klein uur duurde.

Volgens Hahn gaf De Mol aan dat de instructies rechtstreeks vanuit Den Haag komen. Er is geen sprake van een evacuatie, maar van een vrijwillige keus om het land te verlaten op basis van een zeer zwaarwegend advies.

"Er wordt in West-Oekraïne een noodsteunpunt onder Nederlandse vlag opgericht in Lviv, de grootste stad in het westen van Oekraïne, niet ver van de Poolse grens", zegt Hahn. "Daar kunnen Nederlanders terecht voor nooddocumenten of informatie. Volgens de ambassade kunnen huisdieren in principe niet mee naar de EU tenzij ze honderd procent onder de Europese regelgeving vallen."

Terug naar boven