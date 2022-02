Huiskrekel mag in de EU verhandeld en gegeten worden

vrijdag 11 februari 2022 , 13:19

Bron: © European Union, 2017

BRUSSEL (ANP) - De huiskrekel mag voortaan in de Europese Unie als voedingsmiddel worden verkocht en gebruikt. Het is het derde insect, na de gele meelworm en treksprinkhaan, waarvoor de Europese Commissie de Europese markt openstelt.

De huiskrekel (Acheta domesticus) komt wereldwijd, ook in Nederland, voor. Hij mag in zijn geheel, bevroren of gedroogd, of als poeder worden verhandeld en als voedingsmiddel gebruikt. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) had de huiskrekel, bijvoorbeeld als knapperige snack of voedselingrediënt, al veilig bevonden voor menselijke consumptie. EFSA doet nog onderzoek naar negen andere insecten.

Insecten komen in Europa nog niet heel veel op het menu voor, maar het dagelijks EU-bestuur wil de consumptie ervan bevorderen omdat ze als alternatieve bron van eiwitten goed als vervanger voor vlees kunnen dienen. Daarmee kunnen ze een rol spelen bij de verschuiving naar een duurzamer voedselsysteem.

In juli vorig jaar keurde het dagelijks EU-bestuur voor het eerst een insect als nieuw voedingsmiddel voor de interne markt goed. Het ging toen om de gedroogde gele meelworm. De meelworm is eigenlijk een larf van de meeltor, en kan in poedervorm onder meer in koekjes of pasta worden gebruikt. In november keurde de commissie ook de treksprinkhaan als nieuw voedsel goed voor handel en consumptie in de EU.

