Banken en verzekeraars: aardgas en kernenergie niet groen

vrijdag 11 februari 2022 , 11:24

AMSTERDAM (ANP) - Kernenergie en aardgas horen niet thuis op de lijst van duurzame brandstoffen. Dat betogen verzekeraars en banken in een reactie op het voornemen van Brussel om investeringen in gas en kernenergie tijdelijk als groen aan te merken.

De Europese Commissie presenteerde onlangs haar definitieve versie van de Europese classificatie van duurzame financiering. Die dient als een soort gids voor beleggers en investeerders die hun geld in duurzame projecten willen steken om zo bij te dragen aan de reductie van CO2-uitstoot.

Financiële instellingen Achmea, ASR, Actiam, ASN, Triodos en de Volksbank laten in een gezamenlijke reactie weten een groene Europese lijst toe te juichen. "Europese beleggers krijgen zo beter inzicht in wat een duurzame investering is en dat jaagt de duurzame transitie aan en gaat 'greenwashing' tegen", zo klinkt het. Maar de keuze voor kernenergie en aardgas op die lijst is volgens de partijen niet uit te leggen.

"Aardgas niet, omdat het niet aansluit bij de EU-klimaatwet en geen substantiële bijdrage levert aan vermindering van de CO2-uitstoot", aldus de uitleg van de instellingen. "Kernenergie, omdat het niet strookt met het zogenaamde ‘do no significant harm’ principe dat stelt dat een activiteit géén negatief effect mag hebben op andere milieudoelen. Het ontbreken van een gegarandeerde en definitieve oplossing voor de berging van nucleair afval is in strijd met dat principe."

Volgens de instellingen roept de uitwerking ook discussie op. "Activiteiten waar zoveel verschil van mening over bestaat horen alleen daarom al niet thuis in een standaard voor groene investeringen. Met juridische onzekerheid kunnen financiële markten niet verder." Daarom zou nog eens over de lijst moeten worden nagedacht.

