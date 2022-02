Nederlands kabinet wil Kamer beter informeren over Europees beleid

vrijdag 11 februari 2022 , 10:30

Bron: The Council of the European Union

DEN HAAG (PDC) - Minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra zal zijn best doen de Tweede Kamer beter te informeren over het EU-beleid van het kabinet. Dit beloofde hij tijdens het debat van de Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken over EU-informatievoorziening. Kamerleden willen graag eerder en vollediger geïnformeerd worden over mogelijke toekomstige Europese wetgeving en hoe het kabinet hiermee omgaat.

Uit het debat bleek dat het kabinet en de Kamer zich pro-actiever willen opstellen in het zoeken en delen van informatie over voorstellen van de Europese Commissie, onderhandelingen in commissies of stemmingen in het Europees Parlement. Kamerleden willen graag eerder en vollediger geïnformeerd worden over mogelijke toekomstige Europese wetgeving en hoe het kabinet hiermee omgaat.

Hoekstra kon geen volledige transparantie toezeggen omdat hiermee soms de vertrouwelijkheid of de onderhandelingspositie wordt geschaad. Hij vroeg de Kamer om scherper te kiezen wanneer brieven wel of niet nodig zijn. Ook in het verzoeken om BNC-fiches, waarin het kabinet nieuwe Commissievoorstellen beoordeelt, zou de Kamer pragmatischer moeten zijn.

Uit een recent rapport van de onafhankelijke evaluatiedienst van Buitenlandse Zaken IOB blijkt dat mede door het grote aantal kleine fracties met beperkte ondersteuning, de Kamerleden het EU-beleid niet meer goed kunnen controleren omdat ze zich op te veel zaken moeten richten. Dit gevoel van onmacht leidt vaak tot meer informatieverzoeken en moties die de ambtenaren op de ministeries vervolgens zoveel tijd kosten aan kwijt zijn dat ze niet meer goed aan de hoofdzaken toekomen.

Bron: Tweede Kamer, NRC

