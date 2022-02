Europese Commissie voorspelt hogere inflatie in Nederland

donderdag 10 februari 2022 , 11:48

BRUSSEL (ANP) - De inflatie in Nederland stijgt volgens verwachtingen van de Europese Commissie dit jaar naar 4 procent. Dat is meer dan het gemiddelde van 3,5 procent in de eurolanden. In november nog schatte Brussel de inflatie in ons land in 2022, en voor de hele eurozone, op 2,2 procent.

De Nederlandse economie groeit dit jaar met 3 procent, en dat is minder dan het gemiddelde in de eurozone (4 procent). Maar Nederland is ook minder hard door de coronacrisis getroffen dan veel andere landen.

Voor de hele EU houdt de commissie rekening met iets lagere groeiverwachtingen dit jaar door "tegenwinden". De omikronvariant, de door de hoge energieprijzen opgedreven inflatie, aanhoudende verstoringen van de toeleveringsketen en krapte op de arbeidsmarkt hebben het economische herstel meer dan voorzien tegengewerkt, stelt de commissie in haar jaarlijkse winterprognose.

"Maar we verwachten dat deze tegenwinden geleidelijk gaan liggen, en we voorspellen dan ook dat al dit voorjaar de groei zal versnellen", zegt Eurocommissaris Paolo Gentiloni (Economie). "De prijsdruk zal nog wel aanhouden tot de zomer maar daarna denken we dat de inflatie gaat dalen." Hij verwacht dat de privé-consumptie de motor van groei zal zijn, en dat het toerisme dit jaar zal heropleven. Maar onzekerheid en risico’s blijven, waarschuwt de Italiaan.

Nederland herstelde vorig jaar snel van de pandemiecrisis, aldus de commissie. De groei bedroeg volgens haar berekeningen 4,3 procent, dat is net iets meer dan ze in november nog voorspelde (4 procent). Nederland scoort wel minder dan de verwachte gemiddelde groei van 5,3 procent in 2021 in zowel de eurozone als de hele EU, maar hoeft dus niet zo hard op te krabbelen als veel andere lidstaten.

In 2023 verwacht het dagelijks EU-bestuur dat de Nederlandse economie precies in lijn zal lopen met een gemiddelde groei in de eurozone van 2,7 procent. Naar verwachting zakt de inflatie volgend jaar naar 1,4 procent, wat dan weer net onder het eurozonegemiddelde van 1,7 procent ligt.

In mei komt de commissie met nieuwe ramingen. Dan presenteert ze ook cijfers over de begrotingstekorten en staatsschulden van de EU-landen. De regels daarvoor zijn vanwege de coronacrisis tijdelijk opgeschort en vooral de staatsschulden zijn enorm toegenomen door de steunmaatregelen voor bedrijven en burgers.

