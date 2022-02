Brussel dreigt met hof als Nederland viscontrole niet verbetert

woensdag 9 februari 2022 , 15:01

BRUSSEL (ANP) - Nederland moet binnen twee maanden de controle op visvangst verbeteren. Anders dreigt de Europese Commissie naar het Europees Hof van Justitie te stappen, dat bijvoorbeeld een boete kan opleggen.

De commissie waarschuwde Nederland in oktober 2020 al dat de controle op het aanlanden van vis in Nederlandse havens niet deugt. Daardoor zou overbevissing en het schenden van visquota op de loer liggen. De Nederlandse steekproeven, gericht op vissers bij wie de kans groter is dat ze de regels overtreden, schieten tekort en toezichthouder NVWA heeft te weinig mankracht. Daardoor is niet gewaarborgd dat de vangst goed wordt gewogen en geregistreerd en dat duidelijk is waar die vandaan komt.

Nederland heeft de "ernstige" tekortkomingen nog altijd niet verholpen, stelt de commissie. Den Haag krijgt "twee maanden de tijd om de noodzakelijke maatregelen te nemen", schrijft het dagelijks bestuur van de Europese Unie. "Anders kan de commissie beslissen de zaak aan het Hof van Justitie van de EU voor te leggen."

