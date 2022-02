Japan leidt tankers met aardgas om naar Europa

woensdag 9 februari 2022 , 11:50

TOKIO (ANP/RTR/AFP) - Japan is tankerschepen met vloeibaar gemaakt aardgas (lng) aan het omleiden naar Europa. Dat heeft de Japanse industrieminister Koichi Hagiuda gezegd. Vorige week werd bekend dat de Verenigde Staten aan Japan hadden gevraagd om leveringen van lng aan Europa als de Russische gasleveringen verstoord zouden worden door het conflict rond Oekraïne.

Volgens Hagiuda zijn er nu al schepen onderweg naar Europa, zonder nadere details over aantallen te geven. Ook vanuit de Europese Unie is er een vraag om hulp gekomen bij het veiligstellen van de gasvoorziening, aldus de minister. Er zijn in Washington en Brussel zorgen dat Rusland de gaskraan naar Europa dichtdraait bij een escalatie van het conflict rond Oekraïne. Rusland is goed voor ongeveer 40 procent van de Europese aardgasvoorziening en verschillende pijpleidingen lopen via Oekraïne.

Japan is zelf een grote importeur van lng. Het Aziatische land heeft amper natuurlijke energiebronnen en is dus erg afhankelijk van de import van olie en gas. Hagiuda zei vorige week dat Japan eerst zelf voldoende energie moet hebben om stroomtekorten te voorkomen nu er kouder weer in aantocht is, voordat lng naar Europa wordt verscheept.

