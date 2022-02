Pfizer vraagt goedkeuring vaccin als booster voor pubers

dinsdag 8 februari 2022 , 17:33

AMSTERDAM (ANP) - Pfizer en BioNTech hebben gevraagd of hun coronavaccin ook kan worden gebruikt om jongeren van 12 tot en met 17 jaar een boosterprik tegen het coronavirus te geven in de EU. De Europese toezichthouder, het EMA in Amsterdam, is daarom begonnen met de beoordeling van het middel. Er is nu nog geen boostervaccin goedgekeurd voor minderjarigen.

Als het EMA klaar is met de beoordeling van het vaccin, komt de organisatie met een advies. Het is nog niet bekend wanneer dat oordeel klaar is. Daarna is het aan de Europese Commissie om te beslissen of het vaccin daadwerkelijk mag worden gebruikt om jongeren een boosterprik te geven. De commissie neemt de adviezen van het EMA doorgaans over.

Het vaccin van Pfizer en BioNTech, dat Comirnaty heet, is al goedgekeurd voor de eerste prikken van iedereen van 5 jaar en ouder.

