Brussel houdt boete in op EU-subsidies aan Polen

dinsdag 8 februari 2022 , 14:44

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - Polen wordt gekort op subsidies die het van de EU ontvangt. De Europese Commissie houdt een achterstallige boete in voor het openhouden van een omstreden bruinkoolmijn. Het is voor het eerst dat Brussel tot zo'n maatregel overgaat. Polen vecht de stap aan.

De eerste maandtermijn van 15 miljoen euro wordt over tien werkdagen op de Europese geldstroom naar Polen in mindering gebracht, zegt een woordvoerder van de commissie. De regering in Warschau heeft inmiddels te horen gekregen welke subsidies worden getroffen. Het dagelijks bestuur van de Europese Unie wil niet zeggen welke dat zijn.

Het Europees Hof van Justitie legde Polen in september een dwangsom op om af te dwingen dat Warschau de mijn in Turów, vlak bij de Tsjechische grens, zou stilleggen. Het hof had de sluiting bevolen na klachten van buurland Tsjechië over vervuiling. Polen vertikt de dwangsom van een half miljoen euro per dag te betalen. De verschuldigde dwangsom bedraagt inmiddels tientallen miljoen euro's, al loopt het bedrag door een vergelijk tussen Warschau en Praag nu niet meer op.

Polen "zal alle juridische middelen inzetten om deze stappen van de Europese Commissie aan te vechten", zegt een woordvoerder van de regering in Warschau volgens persbureau AFP. Welke dan precies, bleef nog in het midden. Polen en de EU ruziën al langere tijd over de rechtsmacht van de Europese rechter en over de politieke invloed van Warschau op de rechterlijke macht in het EU-land.

Voor die laatste kwestie heeft het Europees Hof Polen eveneens een dwangsom opgelegd. Die staat inmiddels op meer dan 100 miljoen euro en loopt nog iedere dag met een miljoen op. Ook die dwangsom zal de commissie inhouden op EU-subsidies als Polen die weigert te betalen, heeft zij al gewaarschuwd.

Terug naar boven