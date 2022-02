Knot: nog niet van hoge inflatie af, eind 2022 renteverhoging ECB

zondag 6 februari 2022 , 13:31

Bron: European Commission

AMSTERDAM (ANP) - Nederland en de eurozone zijn voorlopig waarschijnlijk nog niet van de hoge inflatie af. President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) schat in dat de periode met verhoogde inflatie nog meer dan een jaar zal duren en gaat ervan uit dat de Europese Centrale Bank (ECB) in het vierde kwartaal van dit jaar met een renteverhoging zal komen. Die voorspelling heeft het Nederlandse centralebankhoofd, die tevens een van de beleidsmakers is bij de ECB, gedaan in het tv-programma Buitenhof.

De inflatie is de afgelopen maanden opgelopen tot het hoogste niveau in decennia. Dat het leven flink duurder is geworden komt voor een groot deel door de flink gestegen energieprijzen, maar ook in bijvoorbeeld de supermarkt zijn veel producten in prijs omhoog gegaan. Vooral voor Nederlanders die al niet zo veel te besteden hebben, kan dit voor problemen zorgen, aldus Knot.

De DNB-president wijst erop dat de oorzaken van de hoge inflatie voornamelijk buiten Nederland liggen. Hij signaleert nog geen zogeheten loon-prijsspiraal, waarbij bedrijven de lonen voor werknemers extra sterk opschroeven en zo de inflatie nog meer aanjagen. Daarom gaat Knot er wel vanuit dat er op een gegeven moment weer een einde zal komen aan de hoge prijsstijgingen.

Het opschroeven van de rente wordt alom beschouwd als het middel om hoge inflatie te bestrijden. Volgens Knot heeft de ECB meer instrumenten tot zijn beschikking dan alleen het opkrikken van de eigen rentetarieven. Eerst moeten de steunprogramma's van de ECB worden afgebouwd. Daarvoor worden al maatregelen genomen en dat heeft er volgens Knot ook al voor gezorgd dat de rentes op de financiële markten wat zijn opgelopen.

Knot voorziet op basis van alle huidige gegevens een eerste rentestap van 0,25 procent in het vierde kwartaal. Vervolgens zal in het voorjaar van 2023 dan nog een stapje plaatsvinden, denkt hij. ECB-president Christine Lagarde hintte er donderdag al op dat een verhoging van de rentetarieven mogelijk niet heel lang meer op zich laat wachten. Ze benadrukte wel dat de situatie hier anders is dan in de Verenigde Staten, waar de rente waarschijnlijk binnenkort al wordt verhoogd.

Knot ging in Buitenhof ook in op de kabinetsplannen voor de komende jaren. Die zijn volgens hem ambitieus op terreinen waar eerder de nodige ambitie ontbrak. Wel deelt Knot de mening van veel economen dat de overheid in zijn aanpak wel erg leunt op grote investeringsplannen, terwijl het beleid volgens Knot efficiënter zou kunnen als er meer met bijvoorbeeld belastingprikkels en beprijzing van milieuvervuiling wordt gedaan. Ook vindt Knot net als andere deskundigen dat de overheid moet uitkijken bij het laten oplopen van de staatsschuld.

