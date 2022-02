Winkelverkopen eurozone dalen stevig in december

vrijdag 4 februari 2022 , 11:56

LUXEMBURG (ANP) - De winkelverkopen in de eurozone zijn in december stevig gedaald na de opleving in november. Er werden vooral minder non-foodproducten gekocht zoals bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen, schoenen, kleding en andere goederen. Ook de verkoop van levens- en genotmiddelen nam licht af. De verkoop van autobrandstof ging juist licht omhoog.

Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat zakten de detailhandelsverkopen in de belangrijke feestdagenmaand met 3 procent vergeleken met november, toen er nog een stijging was met 1 procent. In Nederland namen de winkelverkopen in december met een daling van dik 9 procent het sterkst af vanwege de lockdownmaatregelen. Ook in Spanje (min 5,7 procent) en in Duitsland (min 5,5 procent) werd flink minder gewinkeld.

Over het hele jaar namen de winkelverkopen in het eurogebied met 5 procent toe ten opzichte van 2020, waarbij de verkoop van autobrandstof een stijging van ruim 14 procent liet zien.

Voor de gehele Europese Unie werd voor december een daling van de detailhandelsverkopen met 2,8 procent gemeld, na een stijging van 0,9 procent een maand eerder. Over heel 2021 namen de verkopen in de EU met 5,5 procent toe.

