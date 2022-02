Rutte: Parijs en Berlijn moeten minder samen en meer met EU doen

donderdag 3 februari 2022 , 19:56

Bron: flickr/motiqua

BRUSSEL (ANP) - Het zou de Europese Unie helpen een grotere rol op het wereldtoneel te kunnen spelen als Frankrijk en Duitsland minder met zijn tweeën en meer met de EU zouden optrekken. Volgens premier Mark Rutte is de EU meer dan een handelsblok en muntunie, en is het belangrijk dat Parijs en Berlijn "bereid zijn meer van hun buitenlandse politiek te poolen", zei hij in Brussel. "Die zijn geneigd om het zelf te willen doen."

Volgens Rutte hebben de twee grootste landen van de EU "natuurlijk een hele machtige buitenlandse politiek omdat ze zo groot zijn en lid van de G7", de zeven rijkste landen ter wereld. Frankrijk is bovendien permanent lid van de VN-Veiligheidsraad. "Ik denk dat Europa effectiever is als Frankrijk en Duitsland bereid zijn om meer gezamenlijk te doen dan altijd bilateraal."

Ook zit hem de unanimiteit dwars die nodig is om bijvoorbeeld sancties te kunnen opleggen aan een land. Nederland wil daar al een tijdje vanaf, "zodat niet een of twee lidstaten dat kunnen blokkeren". Dat speelt nu bijvoorbeeld bij de straf die de EU Rusland wil opleggen als het Oekraïne zou binnenvallen. Zo wil Berlijn liever niet dat de Russen uit het betalingssysteem SWIFT zouden worden gegooid, of dat de Nordstream 2-pijplijn niet in gebruik zal worden genomen. Om de unanimiteitsregel af te schaffen is een wijziging van het EU-verdrag nodig.

Rutte was in Brussel om kennis te maken met de nieuwe voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola. Ook hield hij "bijpraatsessies" met de voorzitter van de Europese Raad van regeringsleiders, Charles Michel, en met Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Naast Oekraïne, waaraan Rutte deze week een bezoek bracht, stonden onder meer ook de rechtsstaat, een top deze maand over Afrika en een EU-top over de economie op de agenda.

Volgens Rutte is er voor hem vooralsnog, als een van de langst dienende regeringsleiders in de EU, geen sprake van de rol van de na zestien jaar opgestapte Duitse bondskanselier Angela Merkel over te nemen.

