Pools wetsvoorstel moet rechtspraakconflict met EU beëindigen

WARSCHAU (ANP/RTR) - De Poolse president Andrzej Duda hoopt dat een nieuwe wet een einde maakt aan de ruzie tussen zijn regering en de Europese Unie. De wet moet het einde inluiden van de omstreden tuchtkamer voor rechters. De EU vindt dat de tuchtkamer de rechterlijke onafhankelijkheid schaadt en legde Polen boetes op. Het lagerhuis, de Sejm, gaat het wetsvoorstel nu behandelen.

In oktober besloot het hoogste Europese hof dat Polen per dag dat de tuchtkamer in gebruik bleef 1 miljoen euro moest betalen. Het land vroeg half januari om uitstel van betaling, omdat het al bezig was met het tuchtcollege te ontmantelen. Omdat Polen de betalingsdeadline niet haalde, wil de Europese Commissie Polen korten op subsidies. De EU heeft vanwege het conflict miljarden euro's aan coronasteun nog niet uitgekeerd.

De tuchtkamer is omstreden omdat het door critici wordt gezien als een verlengstuk van de regering dat rechters kan straffen. Met de nieuwe wet mogen rechters die in de kamer werken met pensioen of krijgen ze een plek in een ander gerechtshof. Tuchtzaken zullen worden behandeld door elf rechters die met een loting worden gekozen.

