Promotie Sofie Wolf: 'Nederlandse parlement moet controlepositie EU-beleid versterken'

DEN HAAG (PDC) - Het Nederlandse parlement moet zijn bevoegdheden om het Europese beleid van de regering te controleren verzamelen en vastleggen. Deze aanbeveling doet Sofie Wolf van de Maastricht University in haar proefschrift 'Nationale parlementen in de Europese Unie; Een juridische vergelijking tussen het Nederlandse en Duitse parlement in Europese aangelegenheden'. Vandaag verdedigt zij haar proefschrift.

Uit het promotieonderzoek van de Maastrichtse wetenschapper blijkt dat het Duitse parlement een sterkere controlepositie heeft ten aanzien van Europese aangelegenheden dan zijn Nederlandse tegenhanger. In de Duitse 'Europawetten' zijn alle bevoegdheden en bijbehorende procedures van de Bundestag vastgelegd. De bevoegdheden van de Nederlandse Kamers zijn daarentegen ondergebracht in verschillende wetten en regelingen waardoor deze niet in één oogopslag te achterhalen zijn.

Volgens Wolf betekent dit niet dat in Nederland ook een vergelijkbare wet moet komen. Het opstellen en wijzigen van wetten in formele zin is immers een tijdrovende procedure. Daarom adviseert de juriste om de bevoegdheden van de parlementariërs op te nemen in het Reglement van Orde van beide Kamers. Op deze manier wordt de regering politiek gebonden door de afspraak en zorgt het voor duidelijkheid en een overzichtelijke vindplaats.

Bron: Nationale parlementen in de Europese unie: Een juridische vergelijking tussen het Nederlandse en Duitse parlement in Europese aangelegenheden.

