Noord-Ierse premier gaat opstappen om brexitdeal, meldt BBC

BELFAST (ANP) - De Noord-Ierse premier Paul Givan gaat donderdag zijn vertrek aankondigen. Dat heeft te maken met onvrede binnen zijn pro-Britse Democratic Unionist Party (DUP) over de afspraken die in de brexitdeal zijn gemaakt over Noord-Ierland, bericht de BBC. Die baseert zich op anonieme bronnen.

Het naderende vertrek van Givan heeft grote gevolgen voor het bestuur van Noord-Ierland, dat deel uitmaakt van het Verenigd Koninkrijk. Zijn vicepremier Michelle O'Neill van Sinn Féin moet dan ook opstappen. De DUP en Sinn Féin staan ideologisch lijnrecht tegenover elkaar. Sinn Féin wil juist referenda over de aansluiting van het Britse Noord-Ierland bij EU-lidstaat Ierland.

De DUP wil dat Noord-Ierland deel blijft uitmaken van het Verenigd Koninkrijk en ergert zich aan aanspraken in het brexitakkoord. Noord-Ierland kreeg na het Britse vertrek uit de EU een aparte status. Het gebied ligt naast Ierland en die grens moet open worden gehouden, vinden alle partijen. Om douanecontroles te voorkomen worden goederen gecontroleerd die vanuit de rest van het Verenigd Koninkrijk naar Noord-Ierland worden gebracht.

De Noord-Ierse minister van Landbouw had woensdagavond al bekendgemaakt dat controles worden stopgezet. De partijgenoot van Givan beriep zich daarbij op ingewonnen juridisch advies. Daaruit zou naar voren zijn gekomen dat brexitmaatregelen niet ingevoerd hadden mogen worden zonder de goedkeuring van de regionale regering.

