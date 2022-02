Rutte voor 'kennismaking' naar Brussel, Oekraïne op agenda

donderdag 3 februari 2022 , 8:30

DEN HAAG (ANP) - Officieel gaat premier Mark Rutte naar Brussel voor een kennismaking met de leiders van de Europese Unie, maar de spanningen tussen Oekraïne en Rusland zijn een belangrijk gespreksonderwerp.

Omdat het nieuwe kabinet vorige maand is aangetreden, gaat de premier 'kennis maken' in Brussel. Maar Rutte is een van de langstzittende leiders binnen de EU. Hij is door zijn ervaring een invloedrijk speler op het Europese toneel.

Rutte was de afgelopen twee dagen samen met minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) in Kiev. Hij voerde daar overleg met president Volodomir Zelenski. Ze spraken onder meer over hulp en sancties voor het geval Rusland Oekraïne binnenvalt.

De Europese Unie heeft gewaarschuwd - net als de Verenigde Staten - met een fors sanctiepakket te komen als Rusland agressie zou plegen tegen Oekraïne. Maar de lidstaten zijn het nog niet eens geworden over zo'n sanctiepakket.

De premier spreekt als eerste met de nieuwe voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola. Daarna gaat hij naar Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, en vervolgens naar Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie.

Naast Oekraïne staan ook economie, klimaat, energie en versterking van de rechtstaat op de agenda.

