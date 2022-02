Oostenrijk stapt naar EU-hof als kernenergie groen label krijgt

woensdag 2 februari 2022 , 16:14

BRUSSEL/WENEN (ANP/AFP) - Oostenrijk zal naar het Europees Hof van Justitie gaan als kernenergie een groen EU-label krijgt, stelt de minister van Milieu, Leonore Gewessler. "We bereiden de juridische stappen de komende weken voor en als dit of wanneer dit van kracht wordt, spannen we een zaak aan." Volgens haar heeft Luxemburg al gezegd zich aan te sluiten bij de zaak.

De Europese Commissie presenteerde woensdag een classificatiesysteem voor duurzame financiering, waarin gas en kernenergie tijdelijk en onder bepaalde voorwaarden als groene investering worden aangemerkt. Het systeem, bekend als groene taxonomie, is volgens de commissie bedoeld als gids voor beleggers en investeerders die hun geld willen stoppen in groene projecten, om zo bij te dragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Gewessler noemt het "onverantwoordelijk" om kernenergie als groen te bestempelen. "Het besluit is fout omdat het de toekomst in gevaar brengt. We geven onze kinderen een rugzak vol problemen mee." Kernenergie is te duur, heeft veiligheidsrisico's en een nucleair afvalprobleem, zegt ze. Naast Oostenrijk en Luxemburg heeft ook Duitsland zich tegen de kwestie gekant. Frankrijk en een aantal medestanders, waaronder Nederland, zijn juist voor kernenergie als groene investering.

De lidstaten kunnen de wetgeving alleen voorkomen als twintig van de 27 van hen, die samen minimaal 65 procent van de bevolking in de EU moeten uitmaken, zich ertegen uitspreken. Het Europees Parlement moet er ook nog over stemmen.

