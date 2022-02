IOB: 'Europese ambities kabinet niet haalbaar wegens gebrek kennis'

dinsdag 1 februari 2022 , 23:50

Bron: © PDC

MEDIAWATCH (NRC) - De hogere Europese ambities van Rutte IV zijn niet realistisch, meldt NRC. Het ambtenarenapparaat heeft daarvoor nu niet voldoende kennis en menskracht in huis. Die conclusie trekt IOB, de onafhankelijke evaluatiedienst van Buitenlandse Zaken, na interviews met meer dan 160 ambtenaren.

In het dinsdag verschenen rapport wordt gewaarschuwd dat de Nederlandse wens om na brexit zelf een grotere rol te spelen in de EU alleen haalbaar is met extra investeringen. Nu is de werkdruk al zo hoog dat er amper ruimte is voor reflectie. Het informeren van de Tweede Kamer en het beantwoorden van Kamervragen legt "veel druk op ambtenaren". Daardoor komen óók belangrijke zaken als strategievorming "in het gedrang". Woensdag houdt de Kamer een rondetafelgesprek over het rapport, later deze maand is een debat.

Terug naar boven