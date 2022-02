Europese milieuorganisatie: Rotterdam meest vervuilende Europese haven

dinsdag 1 februari 2022 , 23:25

MEDIAWATCH (NRC) - De zeevaart in de Rotterdamse haven is jaarlijks verantwoordelijk voor een koolstofuitstoot van minstens 13,7 miljoen ton. Daarmee is Rotterdam veruit de meest vervuilende zeehaven in Europa. Dat stelt de Europese milieuorganisatie Transport & Environment (T&E) in woensdag gepubliceerd onderzoek, meldt NRC.

T&E heeft geprobeerd de CO2-uitstoot van de scheepvaart toe te rekenen aan de zeehavens. Het gaat dus niet om de emissies van alle industrie rond de havens, zoals elektriciteitscentrales en olieraffinaderijen. T&E maakte een schatting op basis van de uitstoot tijdens de vaarroutes naar Europa en tijdens het verblijf aan de kade (laden, lossen, tanken).

Met het rapport wil de organisatie het debat over de klimaatimpact van de Europese havens aanzwengelen. Volgens T&E moet de EU sneller strengere klimaatmaatregelen invoeren voor de maritieme sector.

