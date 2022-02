Hoekstra: Nederlandse steun voor Europese trainingsmissie reëel

dinsdag 1 februari 2022 , 20:15

Bron: flickr/Ministerie van Buitenlandse Zaken

KIEV (ANP) - Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra vindt het "reëel" dat er vanuit de Europese Unie gekeken wordt of er een trainingsmissie kan komen voor Oekraïne nu de spanning met Rusland verder oploopt. Nederland zal "met een open blik" kijken wat het kan betekenen "gegeven de enorme druk en de veiligheidssituatie zoals die eruit ziet voor Oekraïne", zei hij in de hoofdstad Kiev.

Hoekstra is samen met premier Mark Rutte op bezoek in Oekraïne. Grote beloften in reactie op verzoeken uit het land kunnen zij namens Nederland nog niet doen omdat die voorstellen nog uitgewerkt worden, zo lieten de bewindslieden dinsdag opnieuw weten. Hij en Rutte hebben voorafgaand aan de reis naar Oekraïne met bondgenoten gesproken in de Europese Unie, de NAVO en de Verenigde Naties. Daarbij zijn mogelijke sanctiepakketten ter sprake gekomen.

Nederland is ook bereid om militaire steun te leveren in de vorm van materieel waarmee Oekraïne zich kan verdedigen, heeft Hoekstra eerder gezegd. Dat betekent niet dat er Nederlandse militairen die kant op gaan, omdat Oekraïne geen bondgenoot is binnen de NAVO. "Die steun je altijd, is de afspraak, op het moment dat een van de landen onverhoopt in een oorlog verzeild zou raken. Voor Oekraïne is dat anders."

De kans is groter dat Nederland kan helpen om cyberaanvallen af te weren. Op dat vlak heeft Nederland "grote expertise", aldus Hoekstra. "Heel veel gekwalificeerde mensen die juist op dit type bedreigingen zouden kunnen helpen." In alle gevallen geldt dat Nederland liefst zou bijspringen in Europees verband.

