Partij voor de Dieren roept Brussel te hulp tegen kap Sterrebos

dinsdag 1 februari 2022 , 18:56

Bron: Europees Parlement

BRUSSEL (ANP) - De Partij voor de Dieren roept de hulp in van de Europese Commissie om het Limburgse Sterrebos te behouden. De kap van het bos door autofabrikant VDL Nedcar treft mogelijk vleermuizen en naburige natuurgebieden, die worden beschermd door Europese regels. De Commissie moet uitspreken dat ten minste de gevolgen beter worden onderzocht, vindt Europarlementariër Anja Hazekamp.

De Raad van State moet nog beslissen over het lot van het bos, dat sinds vrijdag wordt bezet door actievoerders die willen verhinderen dat het tegen de vlakte gaat. De commissie wacht het oordeel van de nationale rechter doorgaans af, maar ziet toe op de natuurbeschermingsregels en kan zo nodig ingrijpen. De Raad van State velt binnen drie weken een oordeel.

Hazekamp wijst erop dat in het Sterrebos elf beschermde vleermuissoorten leven. Die zouden onder de kap kunnen lijden, evenals de vlakbij gelegen natuurgebieden van Abdij Lilbosch en Klooster Maria Hoop. De Europarlementariër vraagt Eurocommissaris Frans Timmermans en zijn collega's de zaak in de gaten te houden. "Het zou een slecht signaal zijn om het kappen van een 200 jaar oud bos, in strijd met EU-regels, door de vingers te zien."

