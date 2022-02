EU-coronareispas heeft nu geldigheidsduur van negen maanden

dinsdag 1 februari 2022 , 3:30

BRUSSEL (ANP) - Het coronacertificaat is vanaf dinsdag in de Europese Unie alleen nog geldig als reispas zonder aanvullende eisen voor wie korter dan negen maanden geleden volledig is gevaccineerd. Nederlanders die vóór 1 mei hun laatste Covid-19-prik hebben gehad, hetzij een prik van Janssen, hetzij twee prikken van de andere goedgekeurde vaccins, hebben een booster nodig om zonder poespas op vakantie te kunnen.

De regeling is het gevolg van overeenstemming tussen alle EU-landen over de geldigheidsduur van maximaal 270 dagen ofwel negen maanden voor het Europese vaccinatiebewijs en de afspraak de reisregels weer op elkaar af te stemmen. Ook landen als Oostenrijk en Italië, die eind vorig jaar extra eisen voor reizigers uit hoogrisicolanden als Nederland instelden toen de omikronvariant sterk opkwam, hebben daarmee ingestemd.

Wie een geldig Europees digitaal coronacertificaat (dcc) heeft, mag in principe niet worden onderworpen aan extra beperkingen, zoals tests of quarantaine, ongeacht de plaats in de EU waar hij vertrekt, staat in de nieuwe regels. Ook als de reiziger uit een land komt dat hoogrood kleurt op de Europese coronakaart. Wie niet over de papieren QR-code of CoronaCheck-app beschikt, kan nog altijd worden gevraagd om zich te laten testen voor of na de aankomst of om in quarantaine te gaan.

Wie al een booster heeft gehad kan dat aantonen via het coronacertificaat. Daar staat dan 3/3 voor een herhalingsprik na een volledige vaccinatie van 2 doses, of 2/1 voor een pepprik na een eerste Janssenvaccinatie of 2/1 voor een prik (maar niet van Janssen) na herstel van Covid-19.

Mocht een nieuwe, zeer besmettelijke variant onverhoopt weer de kop in Europa opsteken, dan kan een lidstaat altijd aan de noodrem trekken en met toestemming van de Europese Commissie extra inreiseisen instellen.

Het dcc is opgezet als erkend bewijs van vaccinatie, van herstel of een negatieve PCR-test, om vrij te kunnen reizen in de EU. Veel landen gebruiken het systeem met de QR-code echter ook voor toegang tot bijvoorbeeld de horeca, musea of het openbaar vervoer. Daarover bestaan geen Europese afspraken. Elke lidstaat staat het vrij voor binnenlandse doeleinden eigen regels te maken.

