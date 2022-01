Nederland moet waarschijnlijk 1,1 miljard meer afdragen aan EU

maandag 31 januari 2022 , 11:04

DEN HAAG (PDC) - Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken houdt er rekening mee dat Nederland ruim een miljard meer moet afdragen aan het Europese sociale klimaatfonds. Hij schreef dit vorige week vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

In zijn brief berekent Hoekstra "een stijging van de Nederlandse afdrachten aan de EU van 0,1 miljard euro in 2025 en 0,5 miljard euro in 2026 en 2027." De Nederlandse afdracht stijgt de komende jaren waarschijnlijk omdat de Europese begroting (het Meerjarig Financieel Kader (MFK) verhoogd wordt.

Dit extra geld is vooral bestemd voor het Europese sociale klimaatfonds, bedoeld om de energietransitie betaalbaar te maken voor lagere inkomens en kleine bedrijven. Dit fonds is onderdeel van de Green Deal waar Frans Timmermans verantwoordelijk voor is.

De plannen staan nog niet vast. De klimaatplannen, inclusief het fonds, betreffen alleen een voorstel van de Europese Commissie. De komende maanden buigen eerst het Europees Parlement en vervolgens de Europese Raad (de regeringsleiders van de lidstaten) zich hierover. De kans dat Nederland uiteindelijk minder moet betalen lijkt echter klein.

