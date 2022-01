Regerende socialisten winnen Portugese verkiezingen

maandag 31 januari 2022 , 1:58

LISSABON (ANP/DPA) - De Socialistische Partij (PS) van premier António Costa heeft de parlementsverkiezingen van Portugal gewonnen. De partij kreeg 42 procent van de stemmen, maakte de verkiezingscommissie bekend nadat in de nacht van zondag op maandag 95 procent van de stemmen was geteld.

Volgens Costa heeft zijn partij met de uitslag zelfs een absolute meerderheid van de zetels in het parlement behaald. Dat kan op basis van het gecompliceerde Portugese kiessysteem. Vooraf werd al geschat dat 41 procent van de stemmen daarvoor voldoende zou zijn.

Het zou betekenen dat de 60-jarige Costa geen steun van kleinere linkse partijen nodig zal hebben bij het besturen van het land. Al zei hij in zijn overwinningstoespraak: "Een absolute meerderheid betekent geen absolute macht. Het betekent ook niet dat we alleen regeren. Het is een extra grote verantwoordelijkheid en het betekent dat we zullen regeren met en voor alle Portugezen."

Volgens de voorlopige uitslag krijgt de conservatieve Sociaal-Democratische Partij (PSD) van Rui Rio net iets minder dan 30 procent van de stemmen.

Bij de vorige verkiezingen, in het najaar van 2019, won de PS met 36,3 procent van de stemmen. De PSD moest toen genoegen nemen met 27,8 procent.

Costa is al sinds 2015 premier van Portugal. Hij gaf leiding aan twee minderheidsregeringen, die konden rekenen op de steun van kleinere linkse partijen in het parlement.

