Brussel stemt in met toegang coronapillen Pfizer tot EU

vrijdag 28 januari 2022 , 13:39

BRUSSEL (ANP) - De coronapillen van de Amerikaanse farmaceut Pfizer mogen in de EU verhandeld en gebruikt worden. De Europese Commissie keurt toelating op de EU-markt van het middel met de naam Paxlovid goed. Paxlovid is het eerste middel in zijn soort in de Europese Unie.

De toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), was donderdag al positief over de coronapillen. Het is ook al goedgekeurd voor gebruik in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Nederland had de pillen al mogen gebruiken, maar wachtte daarmee tot de goedkeuring er was.

Paxlovid is bedoeld voor mensen die net positief zijn getest op het coronavirus en die risico lopen er ernstig ziek van te worden. Het middel bestaat uit twee pillen. De ene pil bevat de stof PF-07321332, de andere ritonavir. Ze moeten twee keer per dag samen worden ingenomen en dat vijf dagen lang.

Paxlovid is uitgetest op iets meer dan 2000 proefpersonen. De meesten hadden de deltavariant van het coronavirus, maar het EMA verwacht dat de pillen ook goed werken tegen de omikronvariant die nu het meest voorkomt.

