Nederland verwacht ruim een miljard euro minder EU-coronasteun

donderdag 27 januari 2022 , 23:59

© © Camilla van Kooten

DEN HAAG (ANP) - Naar verwachting krijgt Nederland ruim een miljard euro minder aan Europese coronasteun dan tot nu toe werd verwacht, schrijft financiënminister Sigrid Kaag in een brief aan de Tweede Kamer. Nederland verwacht nu 4,7 miljard euro te krijgen, in plaats van de 6 miljard euro waar het kabinet eerder vanuit ging.

Het lagere bedrag komt omdat de Nederlandse economie minder hard werd geraakt door de coronacrisis dan in eerste instantie werd gedacht: de economie kromp niet met 5,3 procent, maar met 3,8 procent. De hoogte van het uiteindelijke bedrag dat Nederland krijgt is deels afhankelijk van de uiteindelijke krimpcijfers.

Overigens gaat het om een eigen inschatting van de Nederlandse regering en staat nog niet vast hoeveel Nederland uiteindelijk krijgt. Pas eind juni wordt definitief bekend op welk bedrag Nederland kan rekenen.

Terug naar boven