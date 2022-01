Paul Tang (PvdA) herkozen als voorzitter van de EP-Subcommissie belastingvraagstukken

donderdag 27 januari 2022 , 12:30

Bron: © European Union, 2018

DEN HAAG (PDC) - Europarlementariër Paul Tang (PvdA) is opnieuw gekozen als voorzitter van de Subcommissie belastingvraagstukken in het Europees Parlement. Dat maakte deze commissie afgelopen woensdag bekend. Paul Tang zit deze commissie al voor sinds 2020.

In een reactie via Twitter liet Paul Tang weten zeer verheugd te zijn met zijn herverkiezing: 'Ik dank alle leden van de politieke groeperingen voor hun steun. We hebben nauw en constructief samengewerkt, en zullen dat vol goede moed blijven doen'.

De parlementaire commissie houdt zich bezig met belastingen in de EU. Tijdens de parlementaire termijn 2014-2019 heeft het Europees Parlement herhaaldelijk opgeroepen tot EU-maatregelen ter bestrijding van belastingontwijking. Om dit te blijven promoten en aanjagen heeft het Parlement daarom een specifieke commissie opgericht.

Bron: Europees Parlement

Terug naar boven