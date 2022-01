Europese Unie begint zaak tegen China bij WTO om Litouwen

donderdag 27 januari 2022 , 10:20

BRUSSEL (ANP/AFP) - De Europese Unie heeft donderdag een zaak tegen China aangespannen bij Wereldhandelsorganisatie WTO ter ondersteuning van Litouwen. China zit de export uit het EU-land dwars sinds Litouwen Taiwan onlangs toestemming gaf om een diplomatieke post te openen in zijn hoofdstad Vilnius. China ziet het eiland als een afvallige provincie.

De opening van het Taiwanese kantoor ligt dus gevoelig. Beijing zet al langer landen onder druk om hun banden met het democratische Taiwan af te zwakken of te verbreken. China probeert ook via het bedrijfsleven Litouwen op andere gedachten te brengen, zo klinkt het.

Volgens Brussel is het besluit om een zaak tegen China te beginnen "niet lichtvaardig" genomen, zei EU-handelscommissaris Valdis Dombrovskis in een verklaring. "Na herhaalde mislukte pogingen om de kwestie bilateraal op te lossen, zien wij echter geen andere uitweg dan te verzoeken om overleg met China in het kader van de WTO-geschillenbeslechting."

Dombrovskis zei verder dat het landenblok diplomatieke oplossingen voor de vete nastreeft. De EU heeft het probleem de afgelopen weken ook bij China zelf aangekaart. De Verenigde Staten hebben te kennen gegeven dat zij de Europese Unie en Litouwen in deze kwestie steunen.

