Conflict minister Staghouwer met Brussel over teruggave landbouwsubsidie na fraude

donderdag 27 januari 2022 , 8:23

Bron: Rijksoverheid.nl

MEDIAWATCH (FD) - De nieuwe landbouwminister Henk Staghouwer erft van zijn voorganger een langdurig financieel conflict van Nederland met de Europese Commissie. Brussel eist dat Nederland tientallen miljoenen euro's onterecht uitgekeerde Europese landbouwsubsidie volledig terugbetaalt omdat hiermee vermoedelijk is gefraudeerd via een inmiddels failliete tomatentelersclub uit het Westland. Maar Nederland weigert het overgrote deel van het fraudebedrag te retourneren en overweegt tegen de beslissing van de Commissie in beroep te gaan, blijkt uit onderzoek door Het Financieele Dagblad.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wijst erop dat deze tuindersclub, FresQ geheten, in 2017 failliet is gegaan. Daarom zou het niet meer mogelijk zijn het geld terug te vorderen.

LNV dringt er al maanden tevergeefs bij de Commissie op aan de Europese belastingbetaler te laten opdraaien voor de financiële schade, door het gefraudeerde bedrag ten laste te brengen van het EU-fonds voor landbouwsubsidies. Om onduidelijke redenen heeft LNV de Tweede Kamer afgelopen jaren niet geïnformeerd over de kwestie.

Terug naar boven