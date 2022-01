Conflict minister Staghouwer met Brussel over teruggave landbouwsubsidie na fraude

donderdag 27 januari 2022 , 16:50

DEN HAAG (ANP) - Het ministerie van Landbouw in verwikkeld in een meningsverschil met de Europese Commissie over terugbetaling van tientallen miljoenen euro's aan onterecht verstrekte landbouwsubsidies. Een woordvoerder bevestigt een bericht van die strekking in Het Financieele Dagblad.

Het gaat om subsidies van bij elkaar ruim 52 miljoen euro die FresQ, een collectief van tomatentelers in het Westland, in de jaren 2010 tot en met 2012 ontving. De Europese Commissie bepaalde in 2013 dat de groep dat geld moest terugbetalen wegens vermoedelijke fraude. Nederland had vanaf dat moment acht jaar de tijd om de onterecht verstrekte subsidies terug te vorderen en over te maken.

Die invorderingstermijn verstreek vorig jaar zonder dat het gelukt was het geld terug te halen. Dat komt ook doordat FresQ in 2017 failliet is verklaard. Er lopen nog pogingen om via de curatoren (een deel van) het bedrag te verhalen op de ondernemers achter FresQ. Mede daarom heeft Nederland gevraagd om verlenging van de invorderingstermijn. Maar dat verzoek heeft Brussel afgewezen.

Nederland heeft eerder al wel een bedrag van 12 miljoen euro zelf opgehoest, omdat daarvoor de termijn verstreken was. De nog lopende procedures gaan over de resterende 40 miljoen euro.

De Europese Commissie wil nu dat Nederland ook dat hele bedrag zelf betaalt. Het ministerie is het daar niet mee eens. Omdat alles in het werk is gesteld om het subsidiegeld bij de ontvangers terug te vorderen, zou de schade verhaald moeten worden op een speciaal daarvoor ingericht EU-fonds. De Commissie heeft dat voorstel in eerste instantie afgewezen, maar daarbij wel om een betere onderbouwing gevraagd.

Deze procedure loopt volgens de woordvoerder van het ministerie sinds afgelopen zomer. Nederland overweegt daarnaast in beroep te gaan tegen het besluit de invorderingsprocedure niet te verlengen. De Tweede Kamer is tot dusver niet geïnformeerd "omdat de zaak nog loopt".

De Europese Commissie bevestigt van de zaak af te weten. Het dagelijks EU-bestuur wil geen commentaar geven omdat de kwestie gaande is, en ook niets zeggen over (de voorbereiding van) eventuele juridische stappen .

