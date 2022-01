EU dreigt met maatregelen na militaire coup in Burkina Faso

woensdag 26 januari 2022 , 17:05

BRUSSEL (ANP/DPA) - De EU waarschuwt de militairen die sinds maandag de machtsovername in Burkina Faso claimen dat er "directe consequenties voor onze samenwerking" zijn als de afgezette president Roch Kaboré niet wordt vrijgelaten en de democratie niet wordt hersteld. Volgens ingewijden doelt EU-buitenlandchef Josep Borrell hiermee op het terugdraaien van financiële steun en ontwikkelingssamenwerking het West-Afrikaanse land.

Vorig jaar stuurde de Europese Unie 38 miljoen euro naar het Sahelland, deel van een pakket van 153 miljoen euro dat sinds 2014 inwoners en ontheemden steunt in het door gewapende conflicten geteisterde land.

Militairen hebben eerder deze week de president afgezet, regering en parlement ontbonden, de grondwet opgeschort en de grenzen gesloten. Borrell richt zich in zijn boodschap aan Burkina Faso tot "elementen van de strijdkrachten".

De coupplegers zeggen te hebben ingegrepen omdat de president faalde in de strijd tegen jihadisten die slachtoffers maakten onder burgers en militairen. Het leger eiste meer middelen in de strijd tegen islamitische militanten.

De afgelopen maanden protesteerden inwoners van Burkina Faso tegen de in hun ogen falende president Kaboré. Die was in 2020 juist herkozen met de belofte voorrang te geven aan de strijd tegen opstandelingen. Kaboré zou tijdens de staatsgreep naar een militair kamp zijn gebracht.

