Brussel presenteert verklaring over digitale rechten en principes

woensdag 26 januari 2022 , 12:59

BRUSSEL (ANP) - De mens en niet de technologie moet centraal staan in het digitale tijdperk. Volgens de Europese Commissie biedt de verdere digitalisering van de maatschappij veel kansen en uitdagingen maar moet die vooral de kwaliteit van het leven verhogen, voor iedereen, op een eerlijke, duurzame manier. De commissie heeft dit vastgelegd in een plechtige Europese Verklaring over de Digitale Rechten en Principes voor het Digitale Decennium, die naar ze hoopt voor de zomer door de lidstaten en het Europees Parlement zal worden ondertekend.

Iedereen heeft in het dagelijks leven het recht op een betaalbare, snelle, veilige internetverbinding, maar ook het recht om offline te zijn, vindt het dagelijks EU-bestuur. Alle rechten en vrijheden die in de EU wettelijk zijn verankerd moeten zowel offline als online worden gerespecteerd. Commissaris Thierry Breton (Interne Markt): "Deze verklaring stelt voor eens en voor altijd vast dat wat offline illegaal is, ook online illegaal is."

Het gaat dan bijvoorbeeld over nepnieuws verspreiden en haatzaaien. Maar ook over het recht op vrije keuzes online, zonder dat de gebruiker een bepaalde kant op wordt geleid door zoekmachines als Google of internetplatforms. Ook moeten gebruikers controle houden over hun persoonlijke gegevens. Voor bedrijven en beleidsmakers geeft de verklaring richting aan hoe zij moeten omgaan met nieuwe technologieën en het in goede banen leiden van verdere digitalisering. Van internetbedrijven wordt een verantwoorde bijdrage verwacht, ook als het om belasting betalen gaat.

Margrethe Vestager, vicevoorzitter van de commissie: "We willen veilige technologie die werkt voor de mensen. En we willen dat iedereen in staat is om actief deel te nemen aan onze steeds digitaler wordende samenleving. Deze verklaring geeft ons een duidelijk referentiepunt voor de rechten en beginselen in de onlinewereld."

