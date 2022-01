Hoekstra: EU nauwelijks in staat om continent te verdedigen

dinsdag 25 januari 2022 , 23:19

DEN HAAG (ANP) - Europa is volgens buitenlandminister Wopke Hoekstra "nauwelijks in staat om het continent te verdedigen", nu een Russische inval in Oekraïne dreigt. De minister doet de uitspraak in de talkshow Beau "haast met schaamte". Volgens de kersverse minister heeft de Europese Unie "in geopolitieke zin" nog veel werk te verzetten.

Ook de voortdurende afhankelijkheid van Russisch gas vindt Hoekstra "slecht te verkopen". Daaraan heeft Europa de afgelopen tien jaar te weinig gedaan, vindt hij. "Daar moet je eerlijk over zijn. Daar hebben we te veel tijd aan verspild."

Mocht Rusland binnenvallen in Oekraïne en vervolgens te maken krijgen met sancties, dan is het denkbaar dat het land de gaskraan voor Europa dichtdraait. De EU moet daarop voorbereid zijn. Als het zover komt, hoopt Hoekstra op hulp van bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Hij relativeert wel dat dit pas na een aantal "als-dan-scenario's" aan de orde is.

Afgelopen maandag heeft Hoekstra naar eigen zeggen wel goed overleg gehad met collega's in Brussel hoe de EU moet reageren, mocht Rusland Oekraïne binnenvallen. Er is onder meer gesproken over een "buitengewoon stevig" sanctiepakket in het geval het tot een invasie komt. Hoekstra hoopt dat het conflict diplomatiek opgelost kan worden. "Maar je moet klip en klaar zijn: als de agressie doorgaat, dan zal dat forse gevolgen hebben."

