Brussel en Londen blijven onderhandelen over brexit

maandag 24 januari 2022 , 16:47

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zetten hun brexitonderhandelingen voort, zeggen EU-commissaris Maroš Šefčovič en de Britse minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss na afloop van overleg in Brussel in een gezamenlijke verklaring. "De bijeenkomst vond in een constructieve sfeer plaats." Het was de eerste keer dat Truss in Brussel met Šefčovič sprak nadat haar voorganger David Frost in december was opgestapt. Eerder deze maand reisde Šefčovič naar Engeland voor een tweedaagse kennismaking met Truss.

Brussel en Londen hebben "het doel om de gesprekken voort te zetten", zeggen de twee toponderhandelaars. Ambtenaren van beide partijen zullen deze week verder werken aan een oplossing voor Noord-Ierland, waar de handel volgens de Britten lijdt onder de brexitafspraken. "De situatie in Noord-Ierland is erg moeilijk", zei Truss tegen journalisten. "Het is nodig op de korte termijn een oplossing voor Noord-Ierland te vinden." Eind volgende week bespreken Šefčovič en Truss de stand van zaken weer.

Na het eerste gesprek hadden de twee al aangekondigd intensiever te gaan overleggen over de situatie in Noord-Ierland. "Als de politieke wil blijft, kunnen onze discussies leiden tot een tijdig akkoord over duurzame oplossingen die directe en aanzienlijke hulp zouden bieden", aldus Šefčovič. Hij zei met een "gevoel van urgentie" te zullen handelen maar geen "kunstmatige deadlines" te willen stellen. Vorige week zei hij nog tegen eind februari een akkoord te willen bereiken.

Na het vertrek van de Britten uit de EU spraken Brussel en Londen af dat (het Britse) Noord-Ierland deel blijft uitmaken van de interne markt van de EU. Volgens de Britten zijn de afspraken echter onwerkbaar, nu daardoor douanecontroles nodig zijn op goederen die van Groot-Brittannië (Engeland, Wales en Schotland) naar Noord-Ierland gaan.

De gezamenlijke verklaring werd evenals de vorige keer afgesloten met het uitspreken van een wederzijds verlangen "naar een positieve relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk, die steunt op het door ons gedeelde geloof in vrijheid en democratie en samenwerking op het gebied van gemeenschappelijke mondiale uitdagingen."

Terug naar boven