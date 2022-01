Taliban-delegatie in Oslo voor gesprekken met EU en andere blokken

zondag 23 januari 2022 , 12:36

OSLO (ANP/AFP) - Een delegatie van de Taliban is zondag in de Noorse hoofdstad Oslo begonnen met driedaagse besprekingen met Afghaanse organisaties en vertegenwoordigers van westerse landen. Het is voor het eerst sinds de islamitische fundamentalisten de macht in Afghanistan in augustus overnamen dat een officiële afvaardiging uit Kabul Europa bezoekt.

De vijftienkoppige delegatie bestaat uitsluitend uit mannen en staat onder leiding van minister van Buitenlandse Zaken Amir Khan Muttaqi. Onder hen ook Anas Haqqani, een prominent lid van het Haqqani-netwerk, dat de Verenigde Staten beschouwt als een terroristische groepering.

De eerste dag staat in het teken van ontmoetingen met onder anderen Afghaanse feministische activisten, journalisten en mensenrechtengroeperingen. Gesprekken met westerse diplomaten staan voor maandag en dinsdag op het programma.

De discussies worden achter gesloten deuren gevoerd in een hotel aan de rand van Oslo. De contacten betekenen geen legitimatie of erkenning van het regime, zei de Noorse buitenlandminister Anniken Huitfeldt vooraf. De regering van de Taliban is tot nu toe door geen enkel land erkend. De groepering had het tussen 1996 en 2001 ook voor het zeggen in Afghanistan. Het bewind werd toen onder leiding van de Verenigde Staten verdreven, als vergelding voor de aanslagen van 11 september.

De Taliban hebben het Westen herhaaldelijk opgeroepen banktegoeden vrij te geven, mede vanwege de nijpende humanitaire situatie in het land. De internationale gemeenschap is huiverig en wil eerst aankijken hoe de fundamentalisten het land regeren. Duidelijk is dat vrouwen minder rechten hebben dan onder de vorige, pro-westerse regering, maar de Taliban lijken minder militant dan tijdens hun vorige bewind.

De delegatie spreekt maandag met vertegenwoordigers van de VS, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Italië en de Europese Unie. In november hadden de Taliban al overleg in Pakistan met China, Rusland en de VS over de gevolgen van de machtsovername.

