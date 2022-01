Duitsland aan Commissie: aardgas is tussenoplossing bij energietransitie

zaterdag 22 januari 2022 , 14:44

BERLIJN (ANP/BLOOMBERG) - Het gebruik van aardgas is nodig als tussenoplossing voor de energietransitie. Dat heeft de Duitse overheid geschreven in een brief aan de Europese Commissie. Berlijn vindt verder dat kernenergie niet mag worden aangeduid als duurzame energiebron, zoals Brussel van plan is.

Begin deze maand lekten plannen uit van de commissie om aardgas- en kernenergieprojecten te zien als duurzame investeringen en te voorzien van een groen label. Dat zou moeten helpen om het gebruik van onder meer vervuilend steenkool terug te dringen. Duitsland stelt dat kernenergie niet duurzaam kan zijn, maar zegt wel dat gas een tijdelijke oplossing biedt bij de overgang naar duurzame energiebronnen.

"Hoe langer kerncentrales blijven draaien, hoe groter het probleem van kernafval wordt", aldus de brief van het Duitse ministerie van Economische Zaken. "Vanuit het standpunt van de Duitse overheid is kernenergie niet duurzaam." Het ministerie geeft aan dat gas niet moet worden beschouwd als duurzame bron op de lange termijn, maar een rol kan spelen bij het verlagen van de uitstoot van de gehele energiesector, bijvoorbeeld omdat vervuilende kolencentrales worden vervangen door gascentrales die veel minder schadelijke stoffen uitstoten.

