Rutte hoopvol dat EU snel eens wordt over sancties tegen Rusland

vrijdag 21 januari 2022 , 18:01

Bron: Rijksoverheid.nl

DEN HAAG (ANP) - Premier Mark Rutte is "hoopvol" dat de lidstaten van de Europese Unie het spoedig eens worden over een sanctiepakket tegen Rusland voor het geval dat land Oekraïne binnenvalt. Rusland heeft militairen samengetrokken bij de grens met Oekraïne en de vrees is dat de Russen het buurland zullen binnenvallen.

"Mijn overtuiging is dat de komende dagen, de komende tijd de consensus zal toenemen over het belang van een gezamenlijke Europese positie, ook trans-Atlantisch richting Rusland", zei Rutte op zijn eerste wekelijke persconferentie na de ministerraad in bijna een jaar. "Ik ben ervan overtuigd dat uiteindelijk alle lidstaten het belang zullen onderschrijven van een gezamenlijke, krachtige reactie."

Volgens Rutte moet er een sanctiepakket komen dat "ongenadig hard" zal zijn voor Rusland. Het gaat dan vooral om economische sancties. De strafmaatregelen zullen "Poetin keihard raken", zei de premier. De Russische regering van president Vladimir Poetin zegt dat Rusland het buurland niet zal binnenvallen.

Bij mogelijke sancties zullen Russen tegenmaatregelen nemen. Die zullen Nederland ook raken. De economische belangen van Nederland zijn "enorm", aldus Rutte. Hij wees erop dat Nederland een van de grootste investeerders is in Rusland. Verder wilde hij er niet over speculeren, ook niet of Rusland bijvoorbeeld de gaskraan dichtdraait voor Nederland. De inzet van het kabinet is om tot een diplomatieke oplossing te komen.

Oekraïne heeft Nederland inmiddels om wapensteun gevraagd. Het kabinet staat welwillend tegenover het leveren van defensieve wapens, maakte minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) donderdag bekend. Daar wilde het kabinet een paar maanden geleden nog niet aan. Om wat voor materieel de Oekraïners hebben gevraagd wil het kabinet niet kwijt.

