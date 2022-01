EU-parlement wil strengere wetgeving voor dierentransport

donderdag 20 januari 2022 , 18:26

Bron: Europese Unie, 2014, foto: Jan-Joseph Stok

STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement wil dat de Europese Commissie de verouderde wetgeving voor dierentransport sterk verbetert, want de regels worden te vaak overtreden. Er moeten onder meer standaarden komen voor reis- en rusttijden voor verschillende diersoorten, vervoer van jonge en kwetsbare dieren, regels voor de temperatuur tijdens de reis, en er moet beter toezicht op het dierenwelzijn komen, eist het parlement in een resolutie.

"We kennen allemaal het trieste verhaal van de honderden koeien die begin vorig jaar maanden op zee ronddobberden", zegt Mohammed Chahim (PvdA). "Zinloos dierenleed dat makkelijk te voorkomen is met duidelijke Europese regelgeving. Bij dierentransport mag niet winst, maar moet welzijn vooropstaan."

Elk jaar worden miljoenen levende dieren binnen en vanuit de EU vervoerd, per vrachtwagen, trein, boot en vliegtuig. Een parlementscommissie deed achttien maanden lang onderzoek naar misstanden, waarbij verschillende pijnpunten aan het licht kwamen. Dieren zitten te dicht op elkaar, de stahoogte is onvoldoende, er is regelmatig te weinig water en voer, de ventilatie deugt niet en de reisduur is in veel gevallen te lang.

De Europarlementariërs pleiten ook voor een overgang naar een systeem waarbij het vervoer van sperma of embryo's de voorkeur krijgt boven het vervoer van fokdieren. Ook het vervoer van karkassen en vlees moet de voorkeur krijgen boven het vervoer van slachtdieren.

Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) stemde tegen de resolutie. "Het is een schande en een gemiste kans dat het Europees Parlement geen strengere aanbevelingen doet om dierenleed tijdens transport te verminderen. Langeafstandstransporten moeten definitief aan banden worden gelegd. Zeker op zee, en zeker naar landen buiten de EU", zegt ze.

De Europese Commissie werkt al aan een aanpassing van de dierenwelzijnswetgeving, waaronder regels ter bescherming van dieren tijdens transport. Ze zal naar verwachting volgend jaar haar voorstel presenteren, waarbij de aanbevelingen van het EU-parlement worden meegewogen.

