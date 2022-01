EU-autoriteit: twee derde websites gebruikt onbetrouwbare reviews

donderdag 20 januari 2022 , 17:20

BRUSSEL (ANP) - Bijna twee derde van 223 onderzochte onlinewinkels, boekingssites, zoekmachines en vergelijkingssites in de EU plaatsen klantrecensies waarvan de betrouwbaarheid op zijn minst twijfelachtig is. Dat oordeelt de Europese Commissie na onderzoek vorig jaar in 26 EU-landen, waaronder Nederland, plus IJsland en Noorwegen. Volgens het dagelijks EU-bestuur handelt minstens 55 procent van deze onlinebedrijven in strijd met Europese wetgeving.

Volgens de commissie hechten consumenten veel waarde aan klantbeoordelingen als ze een product of dienst willen kopen. Zo laat 71 procent recensies meetellen in het besluit om een vakantiehuisje te boeken. Eurocommissaris Didier Reynders (Justitie) zegt dat consumenten niet moeten worden bedrogen. "Onlinezaken moeten hun klanten duidelijke en zichtbare informatie geven over de betrouwbaarheid van hun klantbeoordelingen."

Van 144 websites concludeerden de nationale toezichthouders, waaronder de Autoriteit Consument & Markt (ACM), dat ze onvoldoende garanties gaven dat de beoordelingen authentiek waren, en online gezet door klanten die daadwerkelijke het beoordeelde product hadden gebruikt. Slechts 84 websites gaven informatie over hoe de recensies worden verzameld en verwerkt.

Op 118 websites was nergens melding van hoe het bedrijf neprecencies voorkomt en 176 websites vermeldden niet dat ze betaalde beoordelingen verbieden en zo niet, hoe ze dan op de site aangeven dat het om betaalde recensies gaat.

De nationale autoriteiten zullen actie ondernemen tegen de bedrijven, zegt de commissie.

In 2020 zette de ACM al stappen om de handel in nepreviews en neplikes aan te pakken. Ze kondigde toen aan bedrijven te zullen opsporen die recensies aanbieden voor gebruik op onlineplatforms als Facebook, Instagram, You Tube en Google. Deze beoordelingen zijn nep, omdat ze niet de eigen ervaring van echte consumenten weergeven, aldus de ACM.

