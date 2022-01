EU-parlement stemt voor strengere regels voor internetbedrijven

donderdag 20 januari 2022 , 16:55

STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement heeft met een ruime meerderheid gestemd voor nieuwe regels die de macht van grote internetbedrijven moeten beperken en consumenten beter beschermen. De zogeheten Digital Services Act (DSA) regelt onder meer het verwijderen van berichten met een ongewenste inhoud, stelt transparantie over de werking van algoritmen verplicht en verbiedt het verzamelen van informatie van gebruikers over gezondheid, seksuele geaardheid of politieke voorkeur.

Europarlementariër Kim van Sparrentak (GroenLinks) vindt het overeengekomen pakket "een grote stap naar een beter, vrijer en veiliger internet, waarbij meer macht naar de gebruiker gaat, in plaats van techbedrijven." Collega Paul Tang (PvdA) zegt dat de "massieve lobby van Big Tech heeft verloren". "Ik ben vooral verschrikkelijk blij met de grote meerderheid voor ons amendement om adverteerders te verbieden gebruik te maken van de gegevens van onze kinderen en van gevoelige data, zoals religie of seksuele geaardheid. Zo zorgen we ervoor dat wat offline illegaal is, dat online ook wordt."

Ook Toine Manders (CDA) staat achter de voorstellen. Voor consumenten moet de onlinemarkt veiliger worden, stelt hij. "We verplichten platforms te controleren dat bedrijven die via hen producten en diensten verkopen bonafide zijn. Ik ben een groot voorstander van dit ‘ken uw zakelijke klant'-principe. Onlinemarktplaatsen dragen zo verantwoordelijkheid voor eerlijke handel."

Het parlement gaat nu onderhandelen met de lidstaten en de Europese Commissie over definitieve wetgeving. Dat kan wel een paar maanden duren.

