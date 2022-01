ECB-president La Garde: Da Vinci zou op nieuwe eurobiljetten moeten staan

donderdag 20 januari 2022 , 16:48

FRANKFURT (ANP/AFP) - Op de nieuwe eurobiljetten zouden afbeeldingen van het Italiaanse genie Leonardo da Vinci of de baanbrekende Franse politica Simone Veil moeten staan. Die suggestie heeft althans de hoogste baas van de Europese Centrale Bank (ECB), Christine Lagarde, geopperd. De Française waagde zich daarmee aan een politiek gevoelig onderwerp.

De ECB kondigde eerder aan over een aantal jaar nieuwe eurobiljetten te willen invoeren. Hoe de briefjes er uiteindelijk uit komen te zien is punt van discussie en die is niet zonder politieke spanning. Naar verwachting kan daarover in 2024 een besluit worden genomen. De huidige eurobiljetten werden in 2002 geïntroduceerd met afbeeldingen van niet bestaande bruggen. Daarmee werd een discussie over de keuze voor historische figuren vermeden.

De ECB gaat voor het definitieve ontwerp voor de nieuwe briefjes onder andere te rade bij het publiek en een panel van negentien deskundigen, één uit elk land van de eurozone. Lagarde maakte haar voorkeuren bekend tijdens een interview op de Franse radio. Volgens haar moeten Europeanen worden gevonden die de loop van de geschiedenis hebben bepaald. Personen waar mensen zichzelf in herkennen, legde ze uit. Da Vinci is volgens haar een duidelijke keuze. Veil zou volgens haar een kandidaat zijn onder de meer recente Europeanen.

De Italiaan Da Vinci was een intellectueel uit de renaissance die vooral bekend is van zijn schilderijen. Holocaust-overlevende Veil was de eerste vrouwelijke voorzitter van het Europees Parlement. Ze bekleedde ook verschillende hoge politieke en juridische posities in Frankrijk. Door het verdwijnen van het 500-eurobiljet is straks maar plek voor zes afbeeldingen op de zes overgebleven biljetten.

Robert Kalina, de Oostenrijkse ontwerper van de eerste eurobiljetten, noemde eerder grote componisten als Beethoven of Mozart goede keuzes, omdat ze niet kunnen worden "teruggebracht tot een enkel land". Ook een Duitse Europarlementariër kwam recent met een suggestie. Hij stelde voor om de oprichters van BioNTech, dat samen met farmaceut Pfizer een coronavaccin ontwikkelde, op een van de biljetten af te beelden. Met hun vaccin hebben Özlem Türeci en Ugur Sahin namelijk miljoenen levens gered, zo betoogde de FDP-politicus.

