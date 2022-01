ECB houdt rekening met langer hogere inflatie

donderdag 20 januari 2022 , 14:31

FRANKFURT (ANP) - Hoewel het waarschijnlijk is dat de inflatie dit jaar weer afneemt, kan niet uitgesloten worden dat de geldontwaarding langer hoog blijft. Die mogelijkheid benoemden de beleidsbepalers van de Europese Centrale Bank (ECB) tijdens hun laatste beleidsvergadering halverwege december, zo valt uit de notulen op te maken.

Tegelijkertijd gaven de centrale bankiers aan dat er risico's kleven aan het te laag inschatten van de inflatie. Als de verwachtingen steeds naar boven moeten worden bijgesteld is dat slecht voor het vertrouwen van het publiek in de ECB. Andersom, als de inflatieverwachtingen dus omlaag moeten worden aangepast, geldt dat minder omdat consumenten meer last hebben van hogere prijzen.

Verder gaat het goed met het herstel van de economie, maar is die nog wel kwetsbaar. Daarom moet er ook niet te snel worden gestopt met de opkoopprogramma's om de economie te ondersteunen. Het coronasteunpakket wordt wel afgebouwd, maar de beleidsbepalers willen dat er geen einddatum komt voor het eerdere opkoopprogramma dat na de financiële crisis werd opgetuigd. Ondanks het gebrek aan een einddatum moet "vermeden worden" dat het beeld ontstaat dat de ECB aan dit steunpakket vastzit.

Hoofdeconoom Philip Lane riep het bestuur van de ECB verder op de wisselwerking tussen monetair beleid en financiële stabiliteit twee keer per jaar te bekijken. Dat is nodig omdat er momenteel veel onzekerheid is over de economische ontwikkelingen door het verloop van de coronapandemie.

