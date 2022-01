EU wil voor eind februari akkoord met VK over Noord-Ierland

donderdag 20 januari 2022 , 14:06

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Europese Unie wil graag voor eind februari overeenstemming hebben met het Verenigd Koninkrijk over de moeizame situatie die in Noord-Ierland is ontstaan na de brexit. Dat heeft verantwoordelijk eurocommissaris Maroš Šefčovič gezegd op een bijeenkomst met Europarlementariërs, volgens mensen die aanwezig waren bij de sessie.

De bewindsman zou zich realiseren dat rond die tijd de campagne voor de Noord-Ierse parlementsverkiezingen begint. En het zou het beste zijn dat Londen en Brussel het op dit punt dan met elkaar eens zijn. Dat laatste is nu nog niet het geval ondanks dat de toonzetting recent wel is veranderd. De EU en de Britten hebben namelijk afgesproken intensiever te gaan overleggen. Naar aanleiding daarvan werd vorige week zelfs een gezamenlijke verklaring naar buiten gebracht.

De Noord-Ierse situatie blijft een lastig dossier in de verhoudingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Na het vertrek van de Britten uit het landenblok werd afgesproken dat goederen uit de EU nog wel onbelemmerd naar Noord-Ierland mogen. Anders zouden er opnieuw douanecontroles aan de grens met Ierland komen, en dat gaat tegen het vredesakkoord in dat pro-Britse protestanten en pro-Ierse katholieken in de jaren negentig sloten. Maar de Britse regering beklaagt zich erover dat de afspraken onwerkbaar zijn, omdat er nu douanecontroles zijn op goederen die van Groot-Brittannië naar Noord-Ierland gaan.

