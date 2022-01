Europarlementariër Marcel de Graaff stapt over van PVV naar FvD

donderdag 20 januari 2022 , 13:30

DEN HAAG (PDC) - Europarlementariër Marcel de Graaff stapt per direct over van de PVV naar Forum voor Democratie. Dat maakte hij vanmiddag bekend via Twitter. Aanleiding is het verschil in opvatting over het coronavirus.

In een statement meldt De Graaff: "Ruim 11 jaar lang heb ik mij met volle overtuiging ingezet voor de PVV, maar de huidige koers ten aanzien van corona heeft mij doen besluiten de overstap te maken naar Forum voor Democratie."

De Graaff zetelt sinds 2014 in het Europees Parlement, met een onderbreking tussen 2 juli 2019 en 12 februari 2020. Daarvoor zat hij namens de PVV tussen 2011 en 2014 in de Eerste Kamer.

