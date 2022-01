Geneesmiddelenbureau EMA krijgt taak medicijntekorten te bewaken

donderdag 20 januari 2022 , 11:25

STRAATSBURG (ANP) - Het in Amsterdam gevestigde Europees Geneesmiddelbureau EMA krijgt vanaf 1 maart meer bevoegdheden. Het Europees Parlement heeft ermee ingestemd dat het agentschap zich ook gaat bezighouden met het opsporen en voorkomen van medicijntekorten en medische hulpmiddelen in de EU.

Het EMA, dat grote bekendheid kreeg sinds de pandemie omdat het onder meer gaat over de goedkeuring van Covid-19-vaccins, zal een databank opzetten om voorraden van essentiële geneesmiddelen en hulpmiddelen in de EU-landen in de gaten te houden en in te grijpen als dat nodig is. Er worden twee stuurgroepen opgericht, een voor tekorten aan geneesmiddelen en de andere voor tekorten aan medische hulpmiddelen. Ook moet het agentschap naar buiten toe opener worden.

De versterkte rol voor het bureau is een van de voorstellen van de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, om Europa beter te wapenen tegen een volgende gezondheidscrisis. De EU-ministers van Gezondheid hadden al ingestemd met een sterker mandaat voor het EMA.

