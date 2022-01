Macron wil abortus en milieu opnemen in Europese grondrechten

woensdag 19 januari 2022 , 14:19

STRAATSBURG (ANP) - Het recht op abortus en de bescherming van het milieu moeten worden opgenomen in de grondrechten van de Europese Unie, vindt de Franse president Emmanuel Macron. De president, wiens land dit halfjaar de EU voorzit, wil deze zaken "uitdrukkelijker" beschermen.

Macron sprak woensdag het Europees Parlement toe en lichtte toe waar zijn regering zich tot de zomer sterk voor gaat maken. Het voorzitterschap valt samen met de presidentsverkiezingen in april. Macron zei eerder dat hij uit is op een nieuwe ambtstermijn en loopt zich warm voor de campagne.

"We moeten het handvest van de EU actualiseren, met name om het explicieter te maken voor de bescherming van het milieu of de erkenning van het recht op abortus", zei Macron in de vergaderzaal van het parlement in het Franse Straatsburg. "Om nieuw leven te blazen" in het handvest, dat "de enige toekomst van ons gezamenlijke politieke project is", aldus de Franse president.

De deze week aangetreden nieuwe voorzitter van het parlement, Roberta Metsola, wijst abortus juist af. Daarvoor kreeg ze met name uit Franse hoek kritiek.

